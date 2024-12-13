Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Ankara sürecini başlattığını, sağlanan mutabakatın bölgenin huzura kavuşması için önemli katkı sağladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye'nin devreye girebileceğini belirterek, Sudan'da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 13 yıllık insani krizin ardından kendi geleceğine karar verme aşamasına ulaştığını belirterek, Türkiye'nin bu sürece katkı vereceğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklediğini, geçici hükümetin kuşatıcı, kapsayıcı ve doğru adımlar atması, Suriye halkına hizmet etmesi ve komşularına tehdit oluşturmamaları için bu desteğin devam edeceğini söyledi. - ANKARA