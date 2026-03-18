Erdoğan, 'Şüheda 1915' Tiyatro Gösterimini İzledi
Erdoğan, 'Şüheda 1915' Tiyatro Gösterimini İzledi

18.03.2026 16:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı "Şüheda 1915" Tiyatro Gösterimi'ni izledi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde, senaryo ve tarih danışmanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı tiyatro eserinin gösterimine katıldı.

Gösterimin ardından Bakan Tekin, Erdoğan'a, "Yaşasun Askerler Bir Veda Bir Vefa" sembolünün yer aldığı, Tokat'ın yazmacılarının elinden çıkan, Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yıllarında cepheye uğurlanan "Onbeşliler"in heybesinde birer dua gibi bırakılan mendilin bulunduğu "Yaşasun Askerler Tablosu"nu hediye etti.

Öte yandan oyunu izleyenlere, Çanakkale cephesine uğurlanan ve tarihe "Onbeşliler" olarak geçen genç askerlere anneleri tarafından verilen mendil örnekleri hediye edildi.

Oyun, tarihsel hafızayı insan hikayeleri üzerinden sahneye taşıyor

Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Bora Severcan'ın üstlendiği "Şüheda 1915" oyunu, tarihsel hafızayı insan hikayeleri üzerinden sahneye taşıyarak, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor.

Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü için hazırlanan "Şüheda 1915" tiyatro oyununda, 1915 yılında Çanakkale Cephesi'nde yaşanan ve bir milletin kaderini değiştiren büyük mücadele, Arıburnu Muharebeleri'nden Anafartalar Zaferi'ne uzanan süreç içinde sahneye taşındı.

Eser, Türk askerinin kahramanlığını, Mehmetçiğin iman ve cesaretini, savaşın insani yönünü ve şehitlik anlayışını dramatik bir bütünlük içinde anlatıyor.

Kaynak: AA

Politika, Ankara, Son Dakika

