Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgemizi tehdit ettiğini, Suriye'nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının oluşturduğu mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de belirtti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü - Son Dakika
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