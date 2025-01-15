Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret - Son Dakika
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Politika

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Yeni Yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

15.01.2025 17:29  Güncelleme: 17:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Yeni Yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

ATILACAK ADIMLAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Yeni Yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı." denildi.

"SURİYE'NİN GELECEĞİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Yeni Yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye'nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi."

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret
Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret
Suriye\'deki yeni yönetimden Ankara\'ya ilk ziyaret
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • emrah bakansız:
    Suriye Suriye diye dyie Türkiye'deki insanları bitirdiniz 44 63 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yiyin için karnınızı doyurup Birazda avantadan alış veriş yapın sktrp gidin 27 68 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    Hadi bakalım inşallah Reisten birşeyler öğrenirler. 70 19 Yanıtla
  • Sk 06:
    Arap yağlama sever bizdekiler menfaat ne acaba 9 75 Yanıtla
  • Apple User:
    dış işleri bakanını mevkidaşı karşılar hayırdır reis bu ne suriye sevdası ? 34 49 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yeni din istismarci kardeşlerimiz 15 67 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    zaten toplum olarak saraya ve Suriye’ye çalışıyoruz onlarda çocuk yapmaya çalışıyor arkadaş biraz ülke sorunlarıyla ilgilenin nedir bu Arap sevdası 6 70 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Suriye de huzur güvenlik yoksa burada da olmaz orası bizim için strajik anlamda çok ama çok önemli tabii bunu bilmeyenler habire sallıyor dünyadan haberleri yok 74 2 Yanıtla
  • Apple User:
    Bunlardan bir cacık olmaz ‘suriyeyi israil abd paylaştı bize de goy goy yapıyor reis 5 69 Yanıtla
  • Osman Özçelik:
    arkadaş ne Suriye aşkımış buTürkiye vatandaşlarının bile önüne geçti Türkiye de adaletsizlik almış başını gitmiş hala Suriye Filistin Türkiye vatandaşları ne yapacak AKP'nin yarattığı adaletsizlik le 28 40 Yanıtla
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