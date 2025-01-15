Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Türkiye'nin yanı başındaki ülkeye, tamamen haklı ve meşru gerekçelerle, özellikle de insani sebeplerle müdahil olmasından daha tabii bir şey olamaz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye) Türkiye'nin yanı başındaki ülkeye, tamamen haklı ve meşru gerekçelerle, özellikle de insani sebeplerle müdahil... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?