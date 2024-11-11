Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan\'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

11.11.2024 10:00
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere saat 08.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçak 'Can' ile Suudi Arabistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika

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