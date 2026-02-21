Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Sektörüne 2026 İçin 939 Milyar Lira Destek Müjdesi Verdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Sektörüne 2026 İçin 939 Milyar Lira Destek Müjdesi Verdi

21.02.2026 20:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım sektörüne geçen yıl verilen desteklerin toplamının 706 milyar lira olduğunu ve 2026 için ayrılan desteğin 939 milyar lira olacağını açıkladı. Erdoğan, çiftçilerin ülke ekonomisindeki önemine vurgu yaparak, hükümetin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil tarım sektörüne verdikleri desteğin toplamının 706 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçilerle bir araya geldiği iftar programındaki konuşmasına çiftçileri selamlayarak başlayan Erdoğan, program için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ekibine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin ramazan-ı şeriflerini tebrik ederek, "Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin, dilimizdeki duaların, tüm Müslümanların birliğine, beraberliğine, Gazzeli kardeşlerimizin zulümden kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Çiftçilere seslenen Erdoğan, "Buradan cennet vatanımızın her karışında alın teriyle üreten, emeğiyle Türk ekonomisine değer katan tüm çiftçi kardeşlerime sizlerin şahsında sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Türkiye'nin istikbalini şekillendiren, 86 milyon insanımızla birlikte 62 milyon turistin gıdasını karşılayan, alın teri ve yüreğiyle toprağı işleyen, insanlık tarihi kadar eski bir mesleği icra eden çiftçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepinizden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin diyorum." ifadelerini kullandı.

On yıllardır çiftçilerle yol yürüdüğünü, onların emeğine ve mücadelesine bizzat şahitlik ettiğini dile getiren Erdoğan, çiftçilerin fedakarlığını sadece rızıklarını kazanmak için döktükleri terden değil, en sancılı dönemlerdeki memleket sevdalarından bildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kucağındaki 9 aylık bebeğiyle İnebolu'dan aldığı cephaneyi kağnılarla Ankara'ya taşıyan Şerife Bacılarımız, Erzurum'un ayazında eline silahı alıp Aziziye Tabyasına koşan Nene Hatunlarımız da sizlerdiniz. İstiklal Harbi'nde vatanımıza uzanan kirli elleri kıranlar sizlerdiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağa kalkmasına destek olan sizlerdiniz. Batı'nın 'hasta adam' dediği bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına omuz veren sizlerdiniz. İşte en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını korumak için en ön safta yer alanlar yine sizlerdiniz, benim çiftçi kardeşlerimdi. Çiftçilerimiz nasıl bize, demokrasimize ve vatanımıza sahip çıktıysa biz de başbakan ve cumhurbaşkanı olarak daima onların yanında olduk. Hükümetlerimiz, üreticilerimizi, çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Devletimizin imkanları yıldan yıla genişledikçe bundan çiftçilerimizin de istifade etmesini sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlarda ne dedilerse ve hangi sözü verdilerse göreve geldiklerinde, vaatlerini hayata geçirmek için dört koldan çalıştıklarını kaydederek, "Ağızlarını her açtıklarında 'Tarıma destek verilmiyor.' diyenlerin şu rakamları iyi dinlemesini istiyorum. Bakın sadece geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

