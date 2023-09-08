Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonasına hazırlanan milli güreşçi Taha Akgül ile görüştü: Bir aksilik olmasın ha! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonasına hazırlanan milli güreşçi Taha Akgül ile görüştü: Bir aksilik olmasın ha!

Son Güncelleme: 08.09.2023 11:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kaptanı Taha Akgül ile telefonda görüştü. Erdoğan, altın madalya beklediği milli güreşçiye, ''Bir aksilik olmasın ha!'' diyerek başarı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli güreşçi Taha Akgül ile telefonda görüştü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan Taha Akgül ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya beklediği milli güreşçiye, "Bir aksilik olmasın ha!" ifadesini kullanarak başarı diledi.

"BİR AKSİLİK OLMASIN HA!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı Kaptanı Taha Akgül ile görüştü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan Taha Akgül ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya beklediği milli güreşçiye, Bir aksilik olmasın ha! diyerek başarı temennisinde bulundu.

BAKAN BAK, TAHA AKGÜL'Ü ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 16 - 24 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımını, kamp yaptıkları Ankara'daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezinde ziyaret etti. Milli güreşçiler ve antrenörlerle sohbet eden Bakan Bak, 16 - 24 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"KALIRSAK DEĞİL, KALACAKSIN İNŞALLAH"

Bakan Bak, daha sonra tribüne çıkarak antrenmanı izlediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telefonla arandı. Bakan Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güreş milli takımının kampında olduğunu ve hazırlık çalışmalarını takip ettiğini söylemesi üzerine Erdoğan, Serbest Güreş Milli Takım Kaptanı Taha Akgül ile görüştü. Hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, altın madalya beklediği Taha Akgül'e, "Bir aksilik olmasın ha!" demesi üzerine milli güreşçi, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, iyi hazırlandım" cevabını verdi. Erdoğan, milli güreşçiden bu şampiyonada aynı zamanda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almasını temenni etti. Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişteki başarıları bu sene de tekrarlama sözü verdi. Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finale kalması durumunda müsabakayı ekrandan izlemesini talep etti. Bunun üzerine Bakan Bak'ın, "Finale kalırsak değil, kalacaksın inşallah" demesi gülümsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kafileye selamlarını ileterek, başarılar diledi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Taha Akgül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonasına hazırlanan milli güreşçi Taha Akgül ile görüştü: Bir aksilik olmasın ha! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonasına hazırlanan milli güreşçi Taha Akgül ile görüştü: Bir aksilik olmasın ha! - Son Dakika
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