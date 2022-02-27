Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla partisinin Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla partisinin Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına telefonla katılarak vatandaşların Miraç Kandilini kutlayarak 2023'de desteklerini istedi.

Erzurum'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Soylu, toplantıda partililerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Partililere telefon aracılığıyla seslenerek Miraç Kandillerini kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dadaşların 2023'de desteklerini beklediklerini ifade ederek, " Miraç Gecesinde sizlerle buluşmak bizim için ayrı bir mutluluk. Geleceğimiz aydınlık olsun. Miraç Kandilinin sevgililer sevgilisi peygamberimizin şefaatine bizleri nail eylesin. İnanıyorum ki dadaşlar bugün müstesna bir günü birlikte yaşıyorlar. 2023 için dadaşlardan beklentimiz her zaman olduğu gibi çok farklı bir coşku ile sandıkları patlatacaktır. Şimdiden ben sadece Erzurum'dakilerden değil Türkiye genelindeki dadaş kardeşlerimden farklı bir gayret, farklı bir hizmet ve farklı bir coşku bekliyorum. Onun için 'durmak yok yola devam' derken sadece Erzurum değil Türkiye'nin genelindeki tüm dadaşlardan farklı beklentim olduğunu duyurmak istiyorum" dedi.

Ardından partililere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Şubatta bir araya gelecek 6 lideri eleştirerek " Kılıçdaroğlu ancak büyükelçilere mektup yazar. Türkiye'yi şikayet eder. Şehit ailelerine hakaret edenlere sahip çıkar. Son yaptığı bir numara daha var. 28 Şubat ittifakı oluşturmak. Gözümüze batıra batıra 28 Şubatta 6'sı bir araya geliyor. 6'nız değil, 600'ünüz değil, 6 bininiz bir araya gelse tırnak içeresinde söylüyorum büyükelçileri peşinize taksanız 6 bin değil 60 bin bir araya gelseniz 28 Şubatın masumiyeti ve bu insanların mağduriyeti sizi çarpar" şeklide konuştu.

Ayrıca Soylu, teskereye oy vermeyenlerin arkasında bulunan ağababalarına milletin çarıklarını ters giydireceğini kaydederek, " AK Parti kadroları boş durmuyor. 24 saati nasıl geçiririz ve bu devi nasıl uyandırırız diye anlayış ortaya koydu. Ana muhalefet çıkıyor Teskereye hayır diyorlar. Unutacağımızı mı sandınız. O kadronun tamamı neden hayır diyor. Orada bir terör devleti kurulsun istiyorlar. Bu talimatı ağababaları verdi. Şimdi yine ağababalarının eteklerinde dolanıyorlar. Bilgiyle söylüyorum, zanla söylemiyorum. Dikkatli olun bu işi tezgahlayanlar bu millet size çarıklarınızı ters giydirecek. Teskereye hayır oyunu mecliste verenler bunun hesabını millet size soracak" açıklamalarında bulundu.