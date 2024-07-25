Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tokalaşmak amacıyla uzatılan eli havada bırakmayız"

-"Yunan makamlarıyla görüşmelerimizde Batı Trakya'daki soydaşlarımızın sorunları gündemimizin ilk sırasında alıyor, Din, ibadet, ve eğitim konusundaki meseleler sürekli takibimizdedir"

-"Bundan sonra da Batı Trakya Türk azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz"

-"Aynı durum Kıbrıs Türk halkının hakları için de geçerlidir. 1960'lardan beri neredeyse 3 çeyrek asırdır, haksızlığa, ayrımcılığa maruz kalıyor"

-"Yakılan köyleri, öldürülen çocukları, Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız. Tüm bu zulümler işlenirken Batılı kuruluşlar hiçbir şey yapmadılar"

-"20 Temmuz 1974 Barış harekatıyla Türkiye, Kıbrıs Türk halklarının bağımsızlığına uzanan elleri kırmıştır. Kıbrıs Türkünün bağımsızlık iradesini kırmaya çalışan politikalar o günden bugüne kadar artarak devam etmektedir"

-"Oturulan müzakere masalarından ne yazık ki hiçbir çözüm çıkmadı. Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkünün de karnı tok"

-"Duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Kıbrıs davasına ve KKTC'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha dünyaya ilan etmiş olduk"

-"Kıbrıs Türk halkının kendi ayaklarının üzerinde durması için de desteklerimizi sürdürüyoruz"

-"Özellikle muhalefetin Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden siyaseti bırakmasını önemsiyoruz"

-"CHP milletvekilleri Avrupa'da ülke ülke dolaşıp PKK'nın gönüllü avukatlığını yapıyorlardı. 15 Temmuz faillerini aklama görevini de yine CHP üstlenmişti"

-"Türkiye'ye ve Türk siyasetine yakışmayan bu tavrın değişim ifadesi göstermesi, açık şöyleyim muhalefetin normalleşmesi adına kayda değer buluyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.