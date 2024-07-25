Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tokalaşmak amacıyla uzatılan eli havada bırakmayız" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tokalaşmak amacıyla uzatılan eli havada bırakmayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yunan makamlarıyla görüşmelerde Batı Trakya'daki soydaşların sorunlarının gündemlerinin ilk sırasında olduğunu belirtti. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının haklarına da değinen Erdoğan, Kıbrıs davasına ve KKTC'nin bağımsızlığına verdikleri önemi vurguladı ve muhalefetin Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden siyaseti bırakmasını önemsediklerini ifade etti.

25.07.2024 00:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tokalaşmak amacıyla uzatılan eli havada bırakmayız"

-"Yunan makamlarıyla görüşmelerimizde Batı Trakya'daki soydaşlarımızın sorunları gündemimizin ilk sırasında alıyor, Din, ibadet, ve eğitim konusundaki meseleler sürekli takibimizdedir"

-"Bundan sonra da Batı Trakya Türk azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz"

-"Aynı durum Kıbrıs Türk halkının hakları için de geçerlidir. 1960'lardan beri neredeyse 3 çeyrek asırdır, haksızlığa, ayrımcılığa maruz kalıyor"

-"Yakılan köyleri, öldürülen çocukları, Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız. Tüm bu zulümler işlenirken Batılı kuruluşlar hiçbir şey yapmadılar"

-"20 Temmuz 1974 Barış harekatıyla Türkiye, Kıbrıs Türk halklarının bağımsızlığına uzanan elleri kırmıştır. Kıbrıs Türkünün bağımsızlık iradesini kırmaya çalışan politikalar o günden bugüne kadar artarak devam etmektedir"

-"Oturulan müzakere masalarından ne yazık ki hiçbir çözüm çıkmadı. Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkünün de karnı tok"

-"Duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Kıbrıs davasına ve KKTC'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha dünyaya ilan etmiş olduk"

-"Kıbrıs Türk halkının kendi ayaklarının üzerinde durması için de desteklerimizi sürdürüyoruz"

-"Özellikle muhalefetin Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden siyaseti bırakmasını önemsiyoruz"

-"CHP milletvekilleri Avrupa'da ülke ülke dolaşıp PKK'nın gönüllü avukatlığını yapıyorlardı. 15 Temmuz faillerini aklama görevini de yine CHP üstlenmişti"

-"Türkiye'ye ve Türk siyasetine yakışmayan bu tavrın değişim ifadesi göstermesi, açık şöyleyim muhalefetin normalleşmesi adına kayda değer buluyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Kaynak: İHA

Batı Trakya, AK Parti, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tokalaşmak amacıyla uzatılan eli havada bırakmayız' - Son Dakika

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