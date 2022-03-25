Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta

25.03.2022 16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta

TOKAT'ta yapımı tamamlanan yeni havalimanının açılışı için İstanbul'dan yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, kente iniş yaptı.

TOKAT'ta yapımı tamamlanan yeni havalimanının açılışı için İstanbul'dan yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, kente iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Tokat Havalimanı'nın açılış programına katılmak için Tokat'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak yeni havalimanına iniş yaptı. İniş sonrası aprona yaklaşan Cumhurbaşkanlığı uçağı, itfaiye araçlarından sıkılan su ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını görmek isteyen vatandaşlar ise havalimanını yüksekten gören bir noktaya çıkarak uçağın iniş anını cep telefonlarıyla görüntüledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta
YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Tokat, Uçak, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta - Son Dakika


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