Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret etti

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette mukaddes emanetleri inceledi ve basın mensuplarına kandil simidi ikramında bulundu.

05.04.2024 16:45  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından daha sonra Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Bakanı Fahrettin Altun, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Mukaddes emanetleri inceleyen Erdoğan ziyaretin ardından basın mensuplarına kandil simidi ikramında bulundu.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Nuri Güler, Köşk Belediye Başkanı olarak göreve başladı
    17:24 Nuri Güler, Köşk Belediye Başkanı olarak göreve başladı

    Yerel seçimlerin ardından yeniden Köşk Belediye Başkanı seçilen Nuri Güler, mazbatasını alırken, kendisini destekleyen herkese teşekkür edip 'Şimdi hizmet etme vakti' dedi.

  • CHP'li Abdurrahman Yıldız, Toroslar Belediye Başkanı olarak göreve başladı
    17:17 CHP'li Abdurrahman Yıldız, Toroslar Belediye Başkanı olarak göreve başladı

    CHP'nin adayı Abdurrahman Yıldız, Toroslar Belediye Başkanı olarak göreve başladı ve mazbatasını aldı. Yıldız, göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada, Toroslar'ı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.

  • TESK Genel Başkanı: Sigara zamları durdurulmalı
    17:15 TESK Genel Başkanı: Sigara zamları durdurulmalı

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamların durdurulması gerektiğini belirtti. Sigara ve tütünde kaçak oranının yüzde 25'e kadar yükseldiğini ifade eden Palandöken, sigara zamlarının esnafın satışlarını düşürdüğünü ve devlete zarar olarak yansıdığını vurguladı.


17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
15:14 Gece kulübündeki faciayı 2 ihmal getirdi Ön bilirkişi raporu ortaya çıkardı Gece kulübündeki faciayı 2 ihmal getirdi! Ön bilirkişi raporu ortaya çıkardı
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
17:20 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçı için Şanlıurfa’ya gitti Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçı için Şanlıurfa'ya gitti
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın 11 kişi tahliye edildi Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi tahliye edildi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 17:26:23. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement