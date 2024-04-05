Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret etti

CHP'li Abdurrahman Yıldız, Toroslar Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'nin adayı Abdurrahman Yıldız, Toroslar Belediye Başkanı olarak göreve başladı ve mazbatasını aldı. Yıldız, göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada, Toroslar'ı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.