Erdoğan: Toprak altında kalan işçilere ulaşılıncaya kadar çalışmalar devam edecek - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Toprak altında kalan işçilere ulaşılıncaya kadar çalışmalar devam edecek

Erdoğan: Toprak altında kalan işçilere ulaşılıncaya kadar çalışmalar devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da toprak altında kalan işçilere ulaşılıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

14.02.2024 17:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da toprak altında kalan işçilere ulaşılıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini açıkladı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Toprak altında kalan işçilere ulaşılıncaya kadar çalışmalar devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: Toprak altında kalan işçilere ulaşılıncaya kadar çalışmalar devam edecek - Son Dakika
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