Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (6) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her darbenin, antidemokratik eylemin arkasında duran, alkışlayan CHP zihniyeti helallik almak için çok ama çok geç kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye ve seçmenine dönük 'bunlar gayri millidir, destekleyenler de gayri millidir' dedi. Bu cümleyi nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Açık, net konuşuyum, ülkenin vatandaşlarına 'AK Parti'ye oy verdiler, Erdoğan'ı desteklediler' diye 'gayri milli' ifadesini kullanmak aymazlıktır, gafilliktir. Bu ülkenin yüzde 52'sine 'gayri milli' diyeceksin, sonra da helalleşmeye çıkacaksın. Bu durum bile Bay Kemal'in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir." yanıtını verdi.

"Helalleşsin tabii ki ama bunların helalleşmesi gereken dosya o kadar kabarık ki." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tehdit ettikleri, mağdur ettikleriyle helalleşmeye başlasa bile, hepsinden helallik almaya ömürlerinin yeteceğini sanmıyorum. Çünkü CHP zihniyeti arkasında o kadar çok mağdur bıraktı ki onlarla helalleşmesi bu dünyada bitmez. Önce bir defa başörtülülerden bir helallik dilemesi lazım. Boraltan faciasında katledilmesine vesile oldukları 146 Azerbaycanlı kardeşimizden helallik dilemeleri lazım. 1944'te 146 Azerbaycanlı kardeşimiz Rus zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı. Dönemin CHP yönetimi, ne yazık ki 146 kardeşimizi Stalin'in askerlerine teslim etti. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Boraltan Köprüsü'nden karşıya geçti ve askerlerimizin gözleri önünde katledildiler. Karşıya geçerken ne dediler biliyor musunuz? 'Bizi, onlara bırakmayın. Bizi, siz öldürün.' Hani bir türkü vardır ya 'Düşman bekler karşıda önüne kattı beni, can alınan çarşıda kardeşim sattı beni.' CHP bu. Bunlarla neyi helalleşeceksin? Varsayalım ülkemizdeki vatandaşlarımızla mağdur ettiği kesimlerle helalleştiler ya mazlum Suriyelilerle, Filistinlilerle, Libyalılarla, Afrika halklarıyla nasıl helalleşecekler?"

"Biz, gönül coğrafyamıza ulaştıkça, mazlumlara destek çıktıkça, fakir halklara gıda ve tıbbı yardımda bulundukça demedikleri kalmadı. Her bir adımımızı engellemeye çalışmadılar mı?" diye soran Erdoğan, "Bay Kemal, 'Adalet Bakanlığı kadrolarını parti örgütüme vermeyip de milliyetçilere mi verseydim' diyen eski CHP'li bakanların mağdur ettiği kişilerden helalliği nasıl alacak, bunu hiç düşündü mü? Bay Kemal, SSK Genel Müdürlüğü döneminde beceriksiz yönetimi nedeniyle hastane köşelerinde hayatını kaybeden, tedavi borcu nedeniyle evladının cenazesini alamayan vatandaşlarla önce bir helalleşsin bakalım." ifadelerini kullandı.

"En fazla zarar gören Türkiye oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "helallik" söylemine ilişkin, "Her darbenin, antidemokratik eylemin arkasında duran, alkışlayan CHP zihniyeti helallik almak için çok ama çok geç kaldı." diye konuştu.

Her seçim öncesi CHP'lilerin, muhafazakar seçmene şirin gözükmeye çalıştığını kaydeden Erdoğan, "Bu helalleşme atağı da yine aynı minvalde bir hareket ama bu biraz erken oldu sanki. Çünkü Bay Kemal, seçimler Haziran 2023'te, daha çok vakit var." dedi.

"TRT, 'Fabrika' isimli çok önemli bir belgesele imza attı. Bu belgeselde, Fransız çimento üreticisi Lafarge'ın Fransız istihbaratının kontrolü altında teröre desteği belgelerle kanıtlandı. Terör örgütlerinin, dönemin Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'un bilgisi dahilinde desteklendiği ortaya çıktı. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, TRT'yi bu başarılı çalışmasından dolayı tebrik etti.

Belgeselin, terör örgütlerinin nasıl destek gördüğünü, bunlardan beslenen terör örgütlerinin dönüp o destek veren ülkeleri nasıl vurduğunu dünyanın gözleri önüne seren önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Erdoğan, Suriye itilafının olumsuz sonuçlarından en fazla zarar gören ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Suriye halkını, ülkenin toprak bütünlüğünü ve Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden terörün, bu sonuçlardan en önemlisi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Suriye'deki terör sorununun gerekçelerinin başında terör örgütlerine verilen dış destek geliyor. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bazı ülkeler tarafından terör örgütü PKK/ YPG'ye verilen destek kabul edilemez. PKK/YPG'nin terörist kimliği başka isimler atfedilerek değiştirilemez ve meşru da gösterilemez." dedi.

"Macron'un kendisine de söyledim"

DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasıyla PKK/YPG'ye destek verenlere, Türkiye'nin DEAŞ ile sahada göğüs göğüse çarpışan yegane koalisyon ve NATO üyesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, 4 bin 500'den fazla DEAŞ teröristinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ terörüne maruz kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Zaman zaman ülkemize yönelik DEAŞ bağlamında asılsız iddialar dile getirenler var. Evvel emirde kendi tutumlarını bunlar gözden geçirmelidir. Lafarge firmasının DEAŞ ile bağlantılı faaliyetleri de esasen bu çerçevede Fransız yargısı tarafından ortaya konulmuş ve Fransız yargısı da bunu hükmen bağlamıştır. Bundan daha başka delil olabilir mi? Özellikle bu terör örgütlerine verdikleri destekle bunların oralarda açmış oldukları tüneller, bu tünellerine içerisindeki adeta odalar, vesairelerle oradaki yeraltı yapılanmaları hep Lafarge'ın destekleriyle olmuştur. Ben bunu Macron'un kendisine de söyledim. Dedim 'Bana bu tür şeyler anlatıyorsun da Lafarge'ı nereye koyacaksın? Bak Lafarge'ın özellikle verdiği desteklerle terör örgütü PKK/PYD/YPG çalışmalar yaptılar.' Hiç böyle bilgisi, haberi yokmuş gibi, bu tür ayaklara giriyor. Bu şekilde işi sıyırmaya çalışıyor. Bunlar böyle, bunlar maalesef iki yüzlü. Öyle de olsa, böyle de olsa bizim Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz orada verdiği mücadeleyle bunları gömdü."

Bu süreçte Türkiye'nin şehitlerinin olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Şehitlerimizin inşallah mekanları cennet. Sevgililer sevgilisi Peygamber'imize onlar komşu." ifadelerini kullandı.

Şehitlere rahmet, millete başsağlığı dileyen Erdoğan, şehitlerin, ifade edilemeyecek bir mücadelenin kahramanı olduğunun altını çizdi.

(Sürecek)