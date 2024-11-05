Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet başkanlarının onuruna verilen yemeğe katıldı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verdiği yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Yemekte, katılımcı ülkelerin heyetleri de yer aldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı onuruna verilen yemeğe katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?