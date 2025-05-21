Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama töreninin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. - BUDAPEŞTE
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı - Son Dakika
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