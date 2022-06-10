Cumhurbaşkanı Erdoğan TDBB 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem geçmişte yaşanılanlardan hem bugün Türkiye'nin çevresinde olup bitenlerden ibret alarak hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, kuruluşundan bugüne birlik çatısı altında hizmet verenlere teşekkür etti.

Temelleri 22 yıl önce atılan birliğin 19 yıldır fiilen faaliyet gösterdiğini dile getiren Erdoğan, bugün 30 farklı ülke ve bölgeden yaklaşık 1200 üye belediyesiyle kocaman bir aile haline gelen birliğin kendi alanında dünyanın önde gelen yapıları arasında yer aldığını söyledi.

Erdoğan, birliğin Balkanlardan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyadaki dost ve kardeş belediyelerin aralarındaki iş birliğini geliştirmesine vesile olduğunu vurgulayarak, yeni programlar ile projelerle etki sahasını genişleten birliğin ülkeler, şehirler ve insanlar arasında güçlü köprüler kurmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Birliğin köklerinin Türk Konseyine dayandığını belirten Erdoğan, Konseyin 2011'de Almatı'da ilk zirve toplantısını yaparak resmen faaliyete geçtiğini ve geçen yıl İstanbul'daki 8'inci zirvesinde aldığı kararla adını "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirdiğini anımsattı.

Erdoğan, Türk devletlerinin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin 30'uncu yılında yapılan bu değişikliğin Türkmenistan'ın da teşkilata gözlemci üye olarak katılmasıyla çok daha anlamlı hale geldiğini söyledi.

Zirve toplantısında onaylanan Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'nin de teşkilatın geleceğine ilişkin önemli bir adım olduğunu dile getiren Erdoğan, "Binali Yıldırım kardeşimizin ülkemiz adına yer aldığı Aksakallılar Heyetini de maziden atiye kurduğumuz köprünün bir sembolü olarak görüyorum." diye konuştu.

"30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin temsil edildiği TDBB'nin kuşatıcı yapısı önemlidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetler düzeyinde yürütülen çalışmaların belediyelerle tabana yayılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hali hazırda 30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin temsil edildiği Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin kuşatıcı yapısı önemlidir. Bu yapıyı Türk Devletleri Teşkilatının vizyonunun erişeceği genişliğinde bir işaret olarak değerlendiriyoruz. Tabii burada kökleri öyle birkaç asırlık değil binlerce yıllık ortak geçmişe dayalı bir güçten bahsettiğimizi unutmamalıyız. Karşımızda aradan geçen onca zamana ve yaşanan nice badirelere rağmen ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen devletler, aynı gönül bağı etrafında buluşan toplumlar gerçeği var. Bu tablo aynı zamanda bize, hepimizi çok daha parlak bir geleceğin beklediğine de işaret ediyor. Beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize, ortak hayallerimize, tüm bunlara sahip çıktığımız sürece kimse bizi bu aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz."

Erdoğan, ayrı düşmeye yol açan hadiselerden çıkarılan derslerin bundan sonraki yol haritalarında en büyük rehber olduğunu belirterek, Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un "Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?" sözlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler de hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem bugün çevremizde olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz. Kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Kardeşlerim, şayet bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın göz bebeği haline geldiğini hep birlikte görebiliriz. Farklılıklarımızın birlik ve beraberliğimizin itici gücü değil de fay hatları haline getirilmesine göz yumarsak bunun bedelini de yine hep beraber ödemeyi sürdürürüz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)