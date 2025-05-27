Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine vesile olacak anayasayı, eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin envanterine katmakta kararlıyız". - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine vesile olacak anayasayı, eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin... - Son Dakika
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