Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'den Gazze'ye 34 Bin Ton Yardım Malzemesi Sevk Edildi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'den Gazze'ye 34 Bin Ton Yardım Malzemesi Sevk Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'den Gazze\'ye 34 Bin Ton Yardım Malzemesi Sevk Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Gazze Şeridi'ne 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesinin sevk edildiğini duyurdu. Yardım malzemeleri, Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla gönderildi.

14.02.2024 17:54  Güncelleme: 17:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Gazze Şeridi'ne 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesinin sevk edildiğini açıkladı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'den Gazze'ye 34 Bin Ton Yardım Malzemesi Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'den Gazze'ye 34 Bin Ton Yardım Malzemesi Sevk Edildi - Son Dakika
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