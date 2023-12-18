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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı açılış programına katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı açılış programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı açılış programına katıldı
18.12.2023 - 23:19,
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Macaristan Kültür Yılı açılış programına katıldı

BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği basın toplantısının ardından MEPA Budapeşte - Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Macaristan Kültür Yılı açılış programına katıldı. Konser programına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Orban'ın yanı sıra iki ülkeden bakanlar da yer aldı.

Program çerçevesinde verilen konserde Türk ve Macar sanatçıları, iki ülkenin en beğenilen eserlerini seslendirdi. Dans gösterilerine de yer verilen konserde, Türk ve Macar bestecilerinin eserleri çalındı.

"Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" ana temasıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Macaristan Kültür Yılı çerçevesinde önümüzdeki yıl Budapeşte'nin yanı sıra Pecs, Zigetvar, Eğri, Estergon, Vesprim, Kapoşvar, Segedin ve Debrecen şehirlerinde Türk opera ve balesinin yanı sıra modern ve geleneksel Türk dansları ve müziğinin tanıtılacağı etkinlikler, tiyatro temsilleri, sergiler, edebiyat programları, film gösterimleri ve gastronomi etkinlikleri gerçekleştirilecek. Türkiye'de de Macar kültürünün tanıtılacağı etkinlikler içeren programla sadece iki ülke kültürünün tanıtılması değil, Türk-Macar ilişkilerinin belirli alanlarda güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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