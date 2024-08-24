Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'nin adımları dostlarımızı gıptayla, kardeşlerimizi minnetle takip ettiriyor

Politika

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Almanya\'da festivale bıçaklı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir"

MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir" dedi.