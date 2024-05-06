Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzanya ziyareti ve Türkiye-Afrika ilişkileri hakkında açıklamalar - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzanya ziyareti ve Türkiye-Afrika ilişkileri hakkında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini değerlendirerek, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerini ve ticaret hacmini artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğindeki payının artmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve muhalefetin radikal faşizme meyletmesini eleştirdi.

06.05.2024 21:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah milli savaş uçağımız Kaan ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin gönlünü kabartan TUSAŞ'ı ve Savunma Sanayi Başkanlığını tebrik ediyorum"

- "Tanzanya Cumhurbaşkanı'nın ziyareti 14 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretti. Türk firmaları Tanzanya'da bugüne kadar 14 proje yüklendi. Tanzanya'yı baştan başa saracak demir yolu projesinin büyük bir kısmı Türk şirketi tarafından yapılıyor"

-"Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladık"

-"Bizden önce ihmal edilen Afrika kıtası ile ilişkilerimizi 2005'ten itibaren yoğunlaştırdık. Diplomatik temsilcilik sayımızı 12'den 44'e çıkardık"

-"Ticaret hacmimiz 5,4 milyar dolardan, 2023 yılında 37 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlik firmalarımız kıta genelinde 87 milyar dolarlık proje üstlendi"

-"Kim ne derse desin, kıta ile ilişkilerimizin kısa sürede bu kadar hızlı ilerlemesinde Türkiye mezunlarının çok büyük rolü vardır. Resmi kanalların tıkandığı yerde gönül elçilerimiz devreye giriyor, düğümü çözüyor"

-"Dünyanın 198 farklı ülkesinden 340 bin öğrenci Türkiye'de yükseköğrenim görüyor. Uluslararası öğrenci hareketliliğinde aldığımızın payın artması korkulacak değil iyi yönetilirse gurur duyulacak durumdur"

-"Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya gibi ülkeler tabiri caizse bu işin kaymağını yiyordu. Uluslararası öğrencilerin yüzde 70'e yakını halen bu ülkelerde eğitim alıyor. Türkiye ekonomisi için bu rakam yıllık 3 milyar dolardır"

-"Türkiye'ye yabancı öğrenci gelmesin demek, devletimizin nüfuz alanı büyümesin, ülkemiz kabuğunu kırmasın demektir. Kanun, nizam ve genel ahlaka aykırı davranan varsa devletin ilgili kurumları gereğini yapar ve yapacaktır"

-"Bazı 5. kol elemanları tarafından medya ve sosyal medyada körüklenen lümpen ırkçılığın asla iyi olmadığı açıktır"

-"Muhalefet çevrelerinin de bazı söylem ve eylemleriyle radikal faşizme meyletmesi Türkiye adına üzücü verici durumdur. Son dönemde ortaya çıkan Arapça alerjisinin gerisinde de aynı hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye'dir ne Türkçe'dir"

-"Bunlar içindeki marazı birilerine yönelterek egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır. Yurtseverlik, ülkemize sığınan mazlumlara zulmetmek değildir. Vatanına sahip çıkmak, ayrımcılık yapmak, yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret objesi haline getirmek demek değildir"

-"Yıllık 54.3 milyarlık gelirle turizmi baltalayan bu faşist çapulculara asla müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzanya ziyareti ve Türkiye-Afrika ilişkileri hakkında açıklamalar - Son Dakika

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