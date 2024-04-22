Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak'a su konusunda yardım etmeye devam edeceğini söyledi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak'a su konusunda yardım etmeye devam edeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın su sorunlarına dikkat çekerek, iklim krizinin her iki ülkeyi ve dünyayı olumsuz etkilediğini belirtti. İsrafın önlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye ve Irak arasında kurulan ortak daimi komitenin, akılcı ve bilimsel temellerde su iş birliğini daha da geliştireceğini ifade etti.

22.04.2024 17:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Su konusunda Irak'ın yaşadığı sorunların farkındayız. İklim krizi Irak'ı olduğu kadar Türkiye'yi ve bütün dünyayı olumsuz etkiliyor. İsrafın önüne geçilmesi önemlidir. Tesis ettiğimiz ortak daimi komite su iş birliğimiz; akılcı, bilimsel temelde ortak çıkarlarımızı dikkate alarak daha iyiye taşıyacak" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Irak, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak'a su konusunda yardım etmeye devam edeceğini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak'a su konusunda yardım etmeye devam edeceğini söyledi - Son Dakika
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