Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak'a su konusunda yardım etmeye devam edeceğini söyledi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Su konusunda Irak'ın yaşadığı sorunların farkındayız. İklim krizi Irak'ı olduğu kadar Türkiye'yi ve bütün dünyayı olumsuz etkiliyor. İsrafın önüne geçilmesi önemlidir. Tesis ettiğimiz ortak daimi komite su iş birliğimiz; akılcı, bilimsel temelde ortak çıkarlarımızı dikkate alarak daha iyiye taşıyacak" dedi. - BAĞDAT