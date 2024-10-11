Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı\'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katıldı.

11.10.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katıldı.

Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eş başkanlığında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Sırbistan Sarayı'nda düzenlenen toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Toplantıda Sırbistan heyetinde ise Başbakan Milos Vucevic ve Dışişleri Bakanı Marko Djuric dahil olmak üzere Sırbistan kabinesi üyeleri yer aldı.

Toplantının ardından Türkiye ile Sırbistan arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, 2017 yılında kurulmuş ve son toplantısı 18 Ocak 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmişti. - BELGRAD

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Sırbistan, Politika, belgrad, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 16:07:25. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.