Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde muhalefet, maalesef sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizde muhalefet, maalesef sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme... - Son Dakika
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