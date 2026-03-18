Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık ile telefonda görüştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık ile telefonda görüştü

18.03.2026 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Bin Tarık arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgeyi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçilmediğini, bu çabaların süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ankara, Son Dakika

İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Andrew Robertson’dan Galatasaray’a övgü Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı

18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:24
Aslan tur peşinde İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
17:48
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 19:25:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.