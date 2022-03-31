Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan, Çengelköy'e geldiğinde kendisini selamlayan vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu. Erdoğan burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan çocuklara ise oyuncaklar verildi.