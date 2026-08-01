Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üye sayısı itibariyle Türkiye’nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üye sayısı itibariyle Türkiye’nin açık ara birinci partisiyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üye sayısı itibariyle Türkiye’nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı' dedi. - Son Dakika