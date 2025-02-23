Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor" dedi.

23.02.2025 15:42
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor" dedi.

AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi Kapanış konuşmasını yaptı. Erdoğan, Partimizin 8. Olağan Büyük Kongresini Allah'a hamdolsun büyük bir başarıyla tamamladıklarını, şahsını bir kez daha genel başkanlığa layık gördükleri için delegelere teşekkür etti.

AK Parti Genel Merkezinin yönetim organlarının seçimi de tamamlandığını belirten Erdoğan, "Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna, Merkez Disiplin Kuruluna, Demokrasi Hakem Kuruluna, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman ifade ediyoruz. Millette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışıdır. Enerjimizi yenilediğimiz, birliğimizi ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir kongre maratonunun da sonuna geldik. Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda devlet idaresinde milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Unutmayın, hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışla tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde hepimizin omuzlarındaki yük daha da ağırlaşmıştır" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız muhalefetin işler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor"

Vatandaşların muhalefetin işler acısı halini gördükçe yönünü kendilerine döndüklerini ifade eden Erdoğan, "Sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde, bu anlayışta, Cumhur İttifakı'nda görüyor. Milletimizle birlikte kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca kardeşimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyettedir. Bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımızın olmadığını sizler de gayet iyi biliyorsunuz. 23 buçuk yıldır ne Türkiye'ye ne de milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık. Bundan sonra da yaşatmayacağız. 23 buçuk yıldır milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bize durmak yok. Bize duraksamak yok. Bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur. Millete hizmet sevdamızı, ülkeye hizmet aşkımızı eksiltmeden, azimle, sabırla, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye yüzyılını inşa etmek için canla başla koşturacağız. Hazreti Mevlana'dan ilhamla bulanmadan, durmadan akmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha teveccühünüz ve güveniniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Partimize destek olmuş, emek vermiş tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ramazanı şerifinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor' - Son Dakika

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