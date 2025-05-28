Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı\'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda inşa ettiği 3. havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'na indi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak, Laçın ilinde inşa edilen ve Karabağ'ın dünyaya açılan 3. kapısı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan inen Erdoğan'ı Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev karşıladı. Liderler daha sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda inşa ettiği 3. havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'ne ve 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nün 107. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek konser programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ekim 2021 Fuzuli Havalimanı, 20 Ekim 2022'de Zengilan Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirmişti. - LAÇIN