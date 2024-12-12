Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

12.12.2024 22:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, iki ülke milli marşlarıyla başladı.

Etkinlikte, Macar Devlet Halk Müzik Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Modern Folk Müziği Topluluğu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Şefler Cemi'i Can Deliorman, Cem Gürdal, Şükrü Alkan, Kornel Fekete Kovacs yönetimindeki orkestra ve müzik toplulukları, iki ülkenin kültürlerini yansıtan eserleri geniş kapsamlı sahne gösterisi formunda icra etti.

Etkinliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy de izledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğe katılan Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile ayak üstü sohbet etti. Sohbete, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ve Macaristan Başbakanı Orban ile katılımcıları selamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı - Son Dakika

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