Erdoğan: Yapay zeka ile aday belirleyen CHP\'ye akıl fikir versin

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin yapay zeka uygulamasını eleştirerek, "Yapay zeka kimi uygun görürse, kimi seçerse, bunlara neyi emrederse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkarıyorlar. Ne diyelim, Allah bunlara akıl fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin. Milletin huzuruna çıkmayı adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne ülkeye yarar gelir ne de genel başkanı oldukları partiye hayır gelir" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde il ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'a geldi. Zafer Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, CHP'nin 'yapay zeka' uygulamasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin ne bizim gibi güçlü bir tecrübesi, ne örnek gösterebilecekleri bir eserleri ne de ortaya koyabilecekleri geniş vizyonları var. Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek doğru, düzgün tek bir önerileri dahi yok. Milletin ve siyasetin temel değerlerinden öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahil vatandaşa değil, nereye soruyorlar? Yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi uygun görürse kimi seçerse bunlara neyi emrederse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkarıyorlar. Sonra bir de utanmadan millete 'adaylarımıza tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunuyorlar. Ne diyelim, Allah bunlara akıl fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin" diye konuştu.

"Nitekim bir önceki seçimlerde yaptıkları gibi gittiler Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş tuttular"

CHP'den ülkeye hayır gelmeyeceğini ve aday belirleme sürecini yüzlerine gözlerine bulaştırdıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bırakın yeni projeler ile milletin huzuruna çıkmayı adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne ülkeye yarar gelir ne de genel başkanı oldukları partiye hayır gelir. Nitekim bir önceki seçimlerde yaptıkları gibi gittiler Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş tuttular, al gülüm ver gülüm pazarlığına giriştiler. Hatalarından ders almak yerine sırf şahsi kariyerleri için bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmeyi tercih ettiler. Açık ve net söylüyorum 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar, 31 Martta milletin tokatını yemekten kurtulmayacaklar. Kelime oyunları ile gerçekleri gizleyebileceklerini zannedenler, milletin ferasetini hafife almanın ne demek olduğunu 31 martta sandıklar açılınca bir kez daha göreceklerdir."

"AK Parti ve Cumhur İttifakı rakiplerimizin içler acısı haline bakıp da rehavete kapılmıyoruz"

AK Parti ve Cumhur İttifakı rakiplerimizin içler acısı haline bakıp da rehavete kapılmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de kelime hokkabazlıklarının arkasına saklanılmaya çalışılan hakikatleri insanımıza anlatmaktan geri durmayacağız. Bir kez daha şu hususu hatırlatmakta fayda görüyorum, AK Parti ve Cumhur İttifakı rakiplerimizin içler acısı haline bakıp da rehavete kapılmıyoruz. Bilakis bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Bize oy veren kardeşlerimizle birlikte siyasi tercih farklı olan kardeşlerimize el uzatmaya onlarında hislerine tercüman olmaya, onların da beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Sadece seçim beyannamemizi değil milletimizin huzuruna çıkaracağımız başkan adaylarını da belirlerken bu hassasiyetle hareket ettik. Kuşatıcı, kucaklayıcı, vizyonel ve toplumun tüm kesimlerini temsil eden adaylar olmasına özellikle dikkat ettik. Milletimizin de belediye başkan adaylarımızı bağrına basacağına inanıyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR