Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimizi özgürlükçü bir anayasa ile güçlendireceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimizi özgürlükçü bir anayasa ile güçlendireceğiz

03.06.2023 20:42

Göreve başlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, kuşatıcı bir anayasa ile güçlendireceğiz. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Beştepe'ye geçerek devlet başkanları, başbakanlar başta olmak üzere çok sayıda misafiri göreve başlama töreninde ağırladı. Tüm misafirlerini selamlayarak salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra açıklamalarda bulundu.

"DEMOKRASİMİZİ DARBE ÜRÜNÜ OLAN MEVCUT ANAYASADAN KURTARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenim anayasa mesajı dikkat çekti. Demokrasiyi yeni anayasa ile güçlendireceklerini belirten Erdoğan, "Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, kuşatıcı bir anayasa ile güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Girişimci ve insani diplomasimizin etki alanını genişleterek yapacağız. Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN VARLIĞINI HER ZEMİNDE KORUYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Devletimizin varlığını, milletimizin egemenliğini her zeminde koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Gayret bizden tevfik Allah'tan inancıyla, bugünden itibaren Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyoruz. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayarak yola revan oluyoruz.

"MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNE GÖLGE DÜŞÜRME AKAMETE UĞRADI"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının pek çok anlamı var. Milletimiz bizlere çalışmaya devam dedi. Hizmet ve eser üretmeye devam demiştir. Milli iradenin üstüne gölge düşürme akamete uğramış, manda ve himaye tekliflerini reddetmiştir. Eser ve hizmet siyaseti popülizme galip gelmiştir."

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