Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine'yi Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki isme teşekkür etmeyi unutunca eşi tarafından uyarıldı

Bir dönem sona erdi! İşte Süleyman Soylu'nun yerine gelen isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen Göreve Başlama Töreni'nin ardından yeni Kabine'yi açıkladı. Eski Kabine'de İçişleri Bakanı olarak görev alan Süleyman Soylu'nun yerine, Ali Yerlikaya getirildi.

SOYLU PAYLAŞIM YAPTI

Yeni Kabine'de görev verilmeyen Süleyman Soylu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kabine'deki isimleri kutlayan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni tebrik ediyorum." dedi.

"ALİ YERLİKAYA ARKADAŞIMIZI KUTLUYORUM"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah'a hamdolsun."

İşte o paylaşım: