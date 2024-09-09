Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenilenen Savarona Yatını İnceledi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenilenen Savarona Yatını İnceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenilenen Savarona Yatını İnceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını inceledi.

09.09.2024 07:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını inceledi.

Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte tadilat sonucunu görmek için Savarona yatında incelemelerde bulundu.

Yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatın yenilenen bölümlerini inceledi. İncelemede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.

Savarona'nın yenileme süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığınca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında gemi 80 ton asbestten arındırıldı.

Tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri onarıldı. Savarona'nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi. Yatın mobilyaları da aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı. Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı.

Savarona, 17 Ağustos 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Devlet Statüsünde devredilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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