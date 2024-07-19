Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nın ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bulunan Yıldız Sarayı'nın ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini açıkladı. Ziyaretçiler, sarayın tarihi ve kültürel değerlerini keşfedebilecekler.
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19.07.2024 15:49:49. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nın ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu - Son Dakika
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