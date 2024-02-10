Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Belediyesi\'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta gerçekleştirdiği miting sonrası Zonguldak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye binasında Başkan Ömer Selim Alan'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

10.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:38
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Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti.

Zonguldak'ta gerçekleştirdiği miting sonrası belediye başkan adaylarını tanıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting sonrası Zonguldak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Otobüs ile miting alanından ayrılan Erdoğan, belediye binasına hareket etti. Güzergah üzerinde kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan ile yöneticiler eşlik etti.

Belediye binası girişinde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanlığı ziyaretinde Başkan Ömer Selim Alan'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye binası çıkışında AK Parti Gençlik Kolları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, ziyaret sonrası otobüse binerek helikopter alanına hareket etti. Erdoğan helikopter ile Zonguldak'tan ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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