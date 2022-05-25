Cumhurbaşkanı'nın avukatı açıkladı: Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuruyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı'nın avukatı açıkladı: Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuruyoruz

25.05.2022 14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bazı vakıflar aracılığıyla yurtdışına para kaçırıldığı yönündeki iddiaları ortaya atan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracak. Cumhurbaşkanı'nın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuruyoruz" denildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada saat 22'yi işaret ederek "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" demiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bu iddialara "Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" ifadesiyle yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile ilgili iddialarını konu alan videoyu dün sosyal medya hesabından paylaştı.

KARŞI HAREKETE GEÇİYOR

Kılıçdaroğlu'nun videoyu yayınlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili bugün karşı atağa geçti. Erdoğan, avukatlarına verdiği talimatta Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvurulmasını söyledi.

AYDIN: AKIL VE İZAN DIŞI İFTİRALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.

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NELER YAŞANDI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında, "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler" açıklamalarında bulunarak saat 22'de bir video paylaşacağını duyurmuştu.

AK PARTİ'DEN YANIT GELDİ

Bu açıklamanın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ise "Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" dedi.

İŞARET ETTİĞİ SAATTE VİDEOYU PAYLAŞTI

Saatler 22.00'ı gösterdiğinde geldiğinde Kılıçdaroğlu, söz konusu videoyu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notuyla paylaştı.

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