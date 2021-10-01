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Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi

01.10.2021 10:48

Yaptırdıkları anketlere bakarak partilerinin oy oranının yüzde 40 seviyesine yükseldiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Anketler vatandaşın bize 4-5 puan daha verebileceğini söylüyor. Bu da bize düşen bir görev, çalışacağız. Bütün AK Partililer sahada olurlarsa 5-6 puan rahatlıkla gelir" ifadelerini kullandı.

AK Parti AR-GE ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, eski Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile birlikte Düzce AK Parti Teşkilatlarını ziyaret etti.

"AK PARTİ YÜZDE 38 İLE 40 ARASINDA BİR DALGA ÇİZİYOR"

Son yapılan anketlerde AK Parti'nin oy oranını değerlendiren Mustafa Şen, "Her ay birkaç anket sonucuna bakarak değerlendirmeler yapıyoruz. AR-GE ve eğitim başkanlığı olarak anket sonuçlarını değerlendiriyoruz. İşini düzgün yapan, akademik ölçülerde yapan arkadaşlarını çalışmalarına bakıyoruz. AK Parti 38 ile 40 arasında bir dalga çiziyor. Bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi şartlarına rağmen bu rakamlar çıkıyor. Bu oldukça iyi bir oran. Fakat bundan daha güzeli de var. Eğer iyi çalışırsak gereğini yaparsak vatandaş bize 4-5 puan daha verebileceğini söylüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesinde
Mustafa Şen

"SAHADA OLURSAK 5-6 PUAN DAHA GELİR"

Açıklamasının devamında parti teşkilatının iyi çalışması durumunda AK Parti'nin hanesine 5-6 puan daha yazdırabileceğini ifade eden Şen, "Yani çeki masanın üzerine koymuş, çalış nakite çevir diyor. Bu da bize düşen bir görev. Biz çalışacağız. Bütün AK Partililer sahada olurlarsa 5-6 puan rahatlıkla gelir ve ben 2023'te de onu görüyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi - Son Dakika
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