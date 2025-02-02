Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ak Parti Kadın Kolları Kongresi\'ne katıldı

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ak Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongredeki konuşmasına Ak Parti'nin kadınlara verdiği öneme değinerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması devam ediyor.

İstanbul Ak Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ve partililer katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her zaman söylediğim üzere kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi, hiçbir siyasi hareketinde muhakkak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Biz de partimizi bir erdemliler hareketi olarak kurarken, ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik. Teşkilatlarımızı ve tüm faaliyetlerimizi bu üçlü yapı esasına göre yürüttük. Geçtiğimiz günlerde genel merkez gençlik kolları kongremizi yaparak yeni bir ekip ve yeni bir heyecanla Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze güç kattık" dedi.