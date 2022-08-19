Yunusemre'nin 434 milyonluk vizyon projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak - Son Dakika
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Yunusemre'nin 434 milyonluk vizyon projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

19.08.2022 21:54
Yunusemre'nin 434 milyonluk vizyon projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında, Yunusemre Belediyesi'nin güncel maliyeti 434 milyonu aşan vizyon projelerinin de yer aldığı yatırımların toplu açılışını yapmak üzere Manisa'ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında, Yunusemre Belediyesi'nin güncel maliyeti 434 milyonu aşan vizyon projelerinin de yer aldığı yatırımların toplu açılışını yapmak üzere Manisa'ya geliyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek toplu açılış törenine tüm Manisalıları davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ağustos Cumartesi günü, kentte yapımı tamamlanan yatırımların açılışını yapmak üzere Manisa'ya geliyor. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 17.00'da aralarında; Yunusemre Belediyesi'nin yatırımları olan Yunus Emre Kültür Parkı, Yunus Emre Millet Çarşısı, Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi, Ortaköy Er Meydanı, Ortaköy Futbol Sahası, Muradiye Futbol Tesisleri, Emin Kaçar Evrenos Futbol Altyapı Tesisleri, Yunusemre Belediye Şantiyesi, Maldan Sosyal Tesisleri, Atık Getirme Merkezi, Çapaçarık Camii, Meydan Camii projelerinin bulunduğu güncel değeri 434 milyon lira olan projelerin açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manisa'da ağırlayacaklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşları toplu açılış törenine davet etti.

Başkan Çerçi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yarın (20 Ağustos Cumartesi) kentimizde ağırlayacağız. Kendisi Cumhuriyet Meydanı'nda kentimizde yapımı tamamlanan projelerin açılışını yapacak. Açılışı yapılacak olan yerler arasında belediyemizin vizyon projelerinin de yer aldığı güncel maliyeti 434 milyon lirayı aşan 12 yatırımımız da bulunuyor. Toplu açılış törenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunusemre, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunusemre'nin 434 milyonluk vizyon projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak - Son Dakika

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