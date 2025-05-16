Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır" dedi. - TİRAN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini... - Son Dakika
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