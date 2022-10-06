Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Avrupa Siyasi Topluluğu, Avrupa Birliği'nin alternatifi değildir' dedi. - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.