Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaşanan gelişmeler Türkiye'nin Birlik ve Avrupa için anahtar bir ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor'

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Avrupa Siyasi Topluluğu, Avrupa Birliği'nin alternatifi değildir' dedi. - Son Dakika

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