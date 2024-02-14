Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'den Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'den Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE\'den Mısır\'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) Mısır'a geçti.

14.02.2024 12:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) Mısır'a geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrindeki resmi ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a gitmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır'daki ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik edecek.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak. - DUBAİ

Kaynak: İHA

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