Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir avuç Batılı ülke İsrail'e her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki verirken yetersiz kalması sahadaki durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır" dedi. - RİYAD
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bir avuç Batılı ülke İsrail'e her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki verirken yetersiz kalması... - Son Dakika
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