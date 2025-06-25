Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir saldırı olmadığı takdirde Türkiye'nin bölgesinin barış ülkesi olduğunu belirterek, " İsrail'in çekilmez, dayanılmaz tavrına karşı da biz orada zulmün karşısında yer almaya devam edeceğiz. Zalimlerin karşısında yer aldık, zulmün karşısında yer aldık ve yer almaya devam ediyoruz" dedi. - LAHEY
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir saldırı olmadığı takdirde Türkiye'nin bölgesinin barış ülkesi olduğunu belirterek, 'İsrail'in çekilmez,... - Son Dakika
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