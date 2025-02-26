Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - Son Dakika
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