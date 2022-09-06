Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: (1)

06.09.2022 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile Türkiye'nin ticaret hacminin, bu yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu performansın önümüzdeki aylarda da devam etmesini diliyor, 2022 yılının...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile Türkiye'nin ticaret hacminin, bu yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu performansın önümüzdeki aylarda da devam etmesini diliyor, 2022 yılının sonunda esasen geçen sene çok yaklaşmış olduğumuz 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefini aşmayı bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te katıldığı Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Bosna Hersek halkına, şahsına ve heyetine gösterilen hüsnü kabul için teşekkür etti.

Bu sene tarihi, kültürel ve insani bağların bulunduğu Bosna Hersek'te diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ettiklerini aktaran Erdoğan, her alanda mükemmel seviyede seyreden ikili münasebetlerin önemli bir ayağını da ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturduğunu söyledi.

Erdoğan, ekonomik ve ticari ilişkilerin ülkeler arasında bağları kuvvetlendirmenin yanı sıra özellikle bu bölgede, istikrar ve barış ortamına da zemin hazırladığını belirten Erdoğan, bu doğrultuda ticari ve diplomasi faaliyetlerini başarıyla yürüten, Türkiye'nin girişimci ruhunu yurt dışına taşımak için gayret gösteren DEİK ile DEİK Bosna Hersek İş Konseyi'ni tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna Hersek ile ilişkilere her zaman özel bir önem atfettiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek politikamız her zaman samimi, objektif, kucaklayıcı ve birleştirici oldu. Farklı etnik ve dini grupların müştereken yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada, etnik ve dini temelli ayrışmalar, acıdan ve gözyaşından öte hiçbir sonuç vermeyecektir. Çatışmaların, gerginliklerin hiçbir tarafa fayda sağlamadığını dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarla net bir şekilde görüyoruz. Seçime giden süreçte ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması, Bosna Hersek'in huzur ve istikrarı yanında ekonomisi ve iç barışı için de önemlidir. Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi istikrarını desteklediğimizi açık ve net bir şekilde vurguluyoruz."

"Ticaret ve yatırımlarımızın artan seviyesinden memnuniyet duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Bosna Hersekli muhataplarıyla gayet verimli ve ufuk açıcı istişareler gerçekleştirdiklerine işaret ederek, görüşmelerle ilgili şunları belirtti:

"Görüşmelerimizde tabiatıyla iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de ele aldık. Ticaret ve yatırımlarımızın artan seviyesinden elbette memnuniyet duyuyoruz. Ancak iki ülke arasındaki yakın ilişkiler göz önüne alındığında ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu da biliyoruz. 2019 yılında ilk etabının temelini attığımız Saraybosna- Belgrad Otoyolu Projesi'nin Bosna Hersek bölümünün inşasını hızlandırmak için yapılabilecekleri de ele aldık. Biliyorsunuz, bunu yalnızca ülkeleri değil insanları da müreffeh bir gelecek tasavvuruyla birbirine bağlayacak bir barış projesi olarak görüyoruz."

Hizmetler ve kamu alımlarını da içerecek şekilde güncellenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe girmesiyle birlikte Bosna Hersek'le ticaret hacminde belirgin bir artış olduğundan bahseden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret hacmimiz bu yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu performansın önümüzdeki aylarda da devam etmesini diliyor, 2022 yılının sonunda esasen geçen sene çok yaklaşmış olduğumuz 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefini aşmayı bekliyoruz. Firmalarımızın sanayi, altyapı, konut, turistik tesis, enerji santrali, sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var. Bosna Hersek'in üretimine, istihdamına ve kalkınmasına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama, geldikten sonra yaptıkları modernizasyon ve tesis iyileştirme yatırımları ve resmi kurumların yatırım niteliğindeki yardımları dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde toplam rakam 1 milyar dolara ulaşıyor."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika

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