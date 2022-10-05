Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

05.10.2022 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "başörtüsü" düzenlemesi konusunda çağrıda bulunarak, "Dürüstsen, samimiysen gel bu işi anayasal teminat altına alalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "başörtüsü" düzenlemesi konusunda çağrıda bulunarak, "Dürüstsen, samimiysen gel bu işi anayasal teminat altına alalım." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısının geniş yankı uyandırdığı belirtilerek, "Kılıçdaroğlu sessiz ama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'hayır' diyeceklerini açıkladı. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Olacağı buydu zaten, bunlar dürüst değil. Yasal düzenlemeye gerek yok çünkü şu anda zaten yasal teminat altında. Dürüstsen, samimiysen gel bu işi anayasal teminat altına alalım. Kaldı ki Anayasa'mızda bunu geniş manada teminat altına alan maddeler var. Ama bunu hak ve özgürlükler çerçevesi içinde açık, samimi; başörtüsü konusunu biz oraya oturtalım." ifadelerini kullandı.

"Dar mı yoksa geniş kapsamlı mı anayasa teklifinden mi bahsediyoruz?" sorusuna ise Erdoğan, "Ülkenin tüm kurumlarında, bu iş en geniş anlamda yer alacak şekilde... Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerimi şu anda çalıştırıyorum. Bu teklifimizi Meclise getireceğiz. Meclise getirdikten sonra o ne yapacak? Desteklemeyecek. Ne kadar samimi olduğu her zaman olduğu gibi meydana çıkacak." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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