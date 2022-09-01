Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimi siyasete meze yapmak doğru bir yaklaşım değil

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum. 20 bin öğretmenimizin atamasını yaparken 20 bin öğretmenimizden de özellikle bunları bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20 bin öğretmenin göreve ataması törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık mensupları ve atama bekleyen öğretmenler, programa katılım gösterdi. Öğretmenlerin sayısının yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılında bu sayı, 526 bin civarındaydı. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerimizin 750 bini bizim dönemimizde atanmıştır. Okullarımızdaki alt yapı ve öğretmen eksiğinden dolayı derslerin çoğu maalesef boş geçiyordu. Sadece ücra bölgelerde değil büyükşehir merkezlerinde bile evlatlarımız son derece sağlıksız, kalabalık sınıflarda eğitim görüyordu" ifadelerini kullandı.

'20 YILDA BÜYÜK DÖNÜŞÜME İMZA ATTIK'Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye'nin OECD ortalamasını yakaladığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boş geçen ya da farklı branşlardan öğretmenlerin girdiği dersler sorununu, neredeyse tamamen çözüme kavuşturduk. Eğitim bütçemizi 10,3 milyar liradan son ilave ile birlikte 304 milyar liraya çıkartarak, derslik sayımızı 343 binden alıp 613 bine yükselterek, okullarımızı; kütüphaneler, laboratuvarlar, çalışma atölyeleri ve spor salonlarıyla donatarak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak, hasılı eğitim alanında ülkemizin ilerlemesine ket vuran engelleri tek tek kaldırarak son 20 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık. Aynı şekilde 28 Şubat sürecinde kılık kıyafetlerinden olayı sadece üniversite eğitim hakları değil; istihdam hakları da elinden alınan kadınlarımıza yönelik adaletsizliği giderdik. Bugün okullarımızda aktif olarak çalışan 1 milyonu aşkın öğretmenimizin yüzde 60'ını kadınlarımız oluşturuyor. Artık hiçbir kamu görevlimiz, inanç değerleriyle, iş hayatı hassasiyetleriyle mesleği arasında bir tercih yapmaya zorlanmıyor" diye konuştu. Erdoğan, önceki iktidarların yıllarca Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden siyaset yaptığını kaydetti. Hemen hemen tüm 'Milli Eğitim Şuraları'nda tavsiye edildiği halde, öğretmenlerin meşru taleplerinin yerine getirilmediğini, yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan meseleyi kendilerinin çözdüğünü söyledi.'YAVRULARIMIZLA HAŞIR NEŞİR OLACAK ÖĞRETMENLER LAZIM'Elde edilen kazanımların birilerini rahatsız ettiğine değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Tek umutlarını milletin ve ülkenin başındaki kara bulutların çoğalmasına bağlayanlar, her müspet adım gibi bunu da içlerine sindiremiyor. Açıkçası öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin, hatta topyekun eğitim sistemimizin faydasına olan böyle bir meseleyi dahi istismar edenleri görmekten ülkemiz adına hicap duyuyorum. Türkiye'ye dair elle tutulur hiçbir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu falan, nedir bunlar? Siz eğitim- öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Ben yavrularımıza gerçekten bu tür emeği veren öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum. 20 bin öğretmenimizin atamasını yaparken 20 bin öğretmenimizden de özellikle bunları bekliyoruz."Kısa süre önce ücretli çalışan öğretmenler ile usta öğreticilerin ücretlerinde yüzde 70'lik artış yaşandığını aktaran Erdoğan, önümüzdeki dönemde öğretmenleri ekonomik ve mali açıdan desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya mecralarına ve popüler kültürün zararlı etkilerine de işaret ederek, "Şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Ailelerimizin, evlatlarını yetiştirirken onları 'özgürlük' adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeleri çok ama çok önemlidir. Çok erken yaşlardan başlayarak tevarüs ettiğimiz değerleri, bir kuyumcu titizliğiyle evlatlarımıza öğretmeli, onlara rehberlik etmeli, gönüllerine dokunmalıyız" dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından butona basarak elektronik ortamda 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi.